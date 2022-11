Esperamos en Barcelona a Alejandro Cao de Benós, el único español buscado por el FBI, a quien reclama la unidad de Contrainteligencia. Estados Unidos le acusa de conspirar para infringir las sanciones económicas impuestas a Corea del Norte. Cao de Benós llega relajado. Va a participar en una conferencia organizada por una editorial. El hombre dice que no siente que haya violado las sanciones de EEUU y afirma que cuenta con el "apoyo" de sus "amigos" de Corea del Norte.

Alejandro Cao de Benós, el hombre al que busca el FBI, nos concede una entrevista, aunque no quiere grabar en su casa ya que, según cuenta, ha recibido "amenazas de muerte". El español destaca que es "el primero y único en la historia, no sólo occidental, nacido extranjero que tenga una posición de representación de la República de Corea del Norte". "Lo he conseguido por mi pasión y mi dedicación", expresa. En el vídeo, puedes ver un fragmento de la entrevista de Equipo de Investigación a Cao de Benós.