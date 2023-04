Los ladrones de coches no dejan rastro, pero Equipo de Investigación logra que uno de ellos acceda a explicarnos cómo actúan. Aunque pone condiciones: no revelar su identidad y no dar datos concretos de su historial delictivo.

En el vídeo principal de la noticia puedes ver cómo logra abrir un Volkswagen con diferentes herramientas y técnicas. Con la primera de ellas, que es la más barata y se puede comprar por 15€ en internet tarda tan solo cinco segundos en abrirlos: "Es el sistema más rápido para abrir un coche y la manera más habitual", explica.

Aunque hay otros métodos, como el "reventador de bombín" o una herramienta que tiene como "unos muelles que buscan la posición exacta de la llave del vehículo". Esta última cuesta 1.000€, pero el coche no sufre ningún tipo de daño. Además, sobre estas líneas puedes ver el kit que siempre lleva encima cuando roba un coche.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.