Málaga se está viendo salpicada por una gran cantidad de robos en las plantaciones de aguacate. Uno de los más grandes destapados por la Guardia Civil fue la de una banda de 14 personas que protagonizó un robo de 200 kilos de aguacates, como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo

Equipo de Investigación localizó a Daniel, el hombre acusado de haber organizado ese robo: "Yo estoy implicado en un robo de 200 kilos de aguacates, pero yo no he robado nada. La Guardia Civil dice que yo encargué esos robos, pero eso lo tiene que decidir un juez si estaba yo allí o no".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.