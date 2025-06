Equipo de Investigación descubre qué son los alimentos de quinta gama que se sirven en bares y restaurantes: "Es habitual en los que tienen inmediatez"

Equipo de Investigación descubre en pleno centro de Sevilla que un bar sirve menús del día a 10 euro. El "truco" para poder hacerlo, según revela su dueño, Alberto Núñez, es que utilizan productos de quinta gama. Con este sistema, Núñez ahorra en cocineros y energía, ya que los trabajadores solo tienen que calentar, emplatar y servir al cliente.

En este sentido, el empresario señala que "lo importante es rotar las mesas". "Tiene que venir mucha gente, tenemos que ser muy rápidos y así conseguimos volumen con el que ganamos más que con un menú más caro", subraya Alberto Núñez, quien asegura que así consigue que su bar siempre esté lleno.

En lo referente a los productos de quinta gama que él utiliza, indica que entre ellos se encuentran "los flamenquines, las croquetas, las carrilladas y las espinacas con garbanzos" que elabora "un proveedor" que trabaja para ellos y más clientes. "Vienen dos veces por semana y, además, esto en frío puede durar hasta un mes", apunta.

Las cocinas de este nuevo modelo de negocio están en una nave de 300 metros cuadrados de un polígono industrial, a la que se desplaza el equipo. Allí se elaboran más de 10.000 kilos de comida al mes. Un tecnólogo de los alimentos ha diseñado los 25 platos de quinta gama que conforman su catálogo, y cada día, un equipo de 10 personas elabora una media de cuatro recetas en estas instalaciones.

Allí, no hay margen para el error, ya que sus platos llegan a centenares de bares y restaurantes de España, e incluso Alemania. Uno de sus trabajadores indica que el crecimiento anual que tienen "es de un 35%". "Este año el objetivo sería llegar al 1,2 millones de euros de facturación aproximadamente", afirma.

Un cocinero con estrella Michelin prueba productos de quinta gama

Además, el equipo queda Miguel Cobo, cocinero con estrella Michelin, para testar el sabor de la comida de quinta gama que nos sirven en bares y restaurantes. Así, en primer lugar vamos a un bar en el que pedimos unas croquetas. "A simple vista, son exactamente iguales (que unas caseras). Estoy seguro de que tú pesas cada una de las croquetas y pesa exactamente lo mismo. Están crujientes, doradas, no rebosan en aceite y están bien escurridas", apunta el cocinero antes de probarlas.

Sin embargo, tras comerse las croquetas, Cobo comenta: "Las de rabo no tienen rabo, sino sabor a rabo, y la otra tiene sabor a boletus deshidratado 100%; afirmo al 100% que estas croquetas son de quinta gama". En el propio bar reconocen que se tratan de croquetas de quinta gama.

Más tarde, cambiamos de bar, y vamos a otro en el que tienen "cocina fría para que no tenga mucho concepto de elaboración". Al mirar la carta, vemos que tienen alcachofas, aunque no es época, por lo que el cocinero con estrella Michelin concluye que "es cocina de quinta gama". "No son alcachofas grandes, sino que son pequeñas, por lo que son de las de note", apunta el chef y empresario, tras lo que desde el local admiten que sirven "conservas".

Así puedes distinguir comida casera y de quinta gama

"¿En qué tipo de bares es más habitual encontrar quinta gama?", se pregunta entonces la reportera, a lo que el chef responde que "en los bares con inmediatez". Y al preguntar por cómo podemos saber si algo es casero o de quinta gama, el cocinero destaca que "un indicativo es el precio". "Otro indicativo es el volumen de la terraza que puedan tener, y otro que veas el producto y tenga cierta textura o color", explica.

En la actualidad, cuatro de cada 10 españoles arrancan el día en un bar de barrio. Durante años, la tortilla de patatas ha reinado en los desayunos Madrid, aunque cada región tiene el suyo propio. Sin embargo, nuestros hábitos han cambiado, hasta el punto de que ahora se buscan platos más elaborados y "café de especialidad", llegando a pagar hasta casi 20 euros por un desayuno.

