Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

Equipo de Investigación descubre la práctica no permitida por ley que hacen la mayoría de restaurantes

El programa de Glòria Serra analizaba en 2023 algunas de las clavadas más épicas en el mundo de la hostelería y analizaba algunas cartas donde se especifica que algunos servicios son de pago cuando no es legal.

Equipo de Investigación descubre la práctica no permitida por ley que hacen la mayoría de restaurantes

En el mundo de la hostelería hay ocasiones en que las clavadas son evidentes, también los abusos cometidos por bares y restaurantes. Así lo ponen de manifiesto los propios clientes con comentarios y opiniones en redes, algo que en 2023 Equipo de Investigación decidió analizar hablando con afectados y hosteleros.

Algunos bares y restaurantes llegan a realizar prácticas y cobrar por servicios que ni siquiera están permitidos por ley, como el caso del cobro de algunos productos ofrecidos en la carta de los restaurantes.

Esta es la razón por la que los expertos recomiendan prestar atención a lo que lo que se lee y recalar en todos los elementos que aparecen escritos en las cartas. Porque, aparte de los platos, también se pueden encontrar otros servicios y productos que no está permitido cobrar, como es el caso del cubierto y el servicio de mesa.

Además, el equipo de este programa también advierte de que tampoco es legal poner en el apartado del precio "según mercado" o negarse a servir agua del grifogratis. De hecho, de esto último, se publicó una ley en julio de 2022 que obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer a los clientes agua, no envasada, gratis.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Visita del papa León XIV, en directo | Miles de fieles esperan ya al papa en Cibeles en el segundo día de la visita de León XIV a España
  2. Asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia denuncian haber sido excluidas de la reunión con León XIV
  3. La anotación en el cuaderno de Leire Díez en la que apunta inequívocamente que Pedro Sánchez es P. S.
  4. "Aquí estaremos hasta que nos tomen en serio": los profesores de Valencia siguen en lucha y la huelga podría alargarse hasta septiembre
  5. Trump califica a los líderes de Irán de "fuertes y orgullosos" y reduce las posibilidades de cerrar un acuerdo próximamente: "Lleva tiempo"
  6. Bodas, comuniones y graduaciones: la 'cuesta de primavera' dispara el gasto de las familias