Equipo de Investigación consigue hablar con la trabajadora de una empresa criticada por la comida que da a residencias: "Da un asco..."

Contactamos con una trabajadora de una empresa de catering que ha recibido quejas de usuarios de residencias de ancianos por los platos que les sirven. La mujer, que prefiere no desvelar su identidad, reconoce que los menús son "incomibles".

No quiere desvelar su identidad

Equipo de Investigación logra contactar con una trabajadora de una empresa de catering que ha recibido quejas de usuarios de residencias de mayores por la comida que les dan. La mujer, quien pide no ser identificada, explica que su trabajo consiste en "servir las comidas a los mayores, que vayan bien emplatadas, que salgan bien y que sean presentables". Sin embargo, la trabajadora reconoce que la comida que sirve esta empresa "pasa mucho tiempo refrigerada, no es comida del día, y viene dura".

"El pescado no es fresco, y llegan carnes que para los mayores es muy difícil masticar. Se les va a hacer bola. Es incomible", manifiesta, a lo que añade que los purés "dan asco". "Los residentes que tienen poco de 'cabeciña' te dicen que esa comida no, pero hay más personas que tienen demencia o Alzheimer, y no pueden protestar", subraya, al tiempo que indica que cuando recibe quejas de usuarios, ella lo "notifica a la empresa", quien le responde que lo evaluarán y mejorarán, "y ya está".