Un empresario reconoce que Ozempic es su único método de adelgazamiento: "Cuando me paso, médico, receta y andando"

Equipo de Investigación se cita con un empresario, Álvaro Gabarró, que utiliza habitualmente Ozempic como su único método de adelgazamiento. En el vídeo sobre estas líneas explica que dejar de fumar le llevó a engordar 10 kilos y que, cuando se dio cuenta de que no era capaz de controlar el incremento de peso acudió a un médico privado especializado.

Allí la doctora le recomendó un nuevo medicamento, Ozempic, "que se estaba empezando a comercializar en España". De este modo ha perdido 10 kilos y asegura que se encuentra "mejor": "Corro más, no estoy adormilado y más fresco".

Sobre su experiencia al tomar Ozempic, afirma que lo que más se nota es la "reducción del apetito": "Ha habido veces que me he sentado a cenar sin hambre", sostiene. En su caso, señala que ha perdido 5 kilos en un mes y medio "y si lo alargo 7 e incluso 10 kilos".

Además, reconoce que tomar Ozempic se ha convertido en un método recurrente para él: "Cuando veo que me paso, visita al médico, receta y andando". En su caso, señala que en los últimos tres años ha seguido esta pauta tres veces y que "tiene efecto rebote si no cuidas las formas". "Ahí tengo que tomar la decisión de que o me porto bien o me aplico Ozempic que me ayuda a portarme bien", comenta.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.