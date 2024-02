"Aquellos vídeos donde dice que las personas que se levantan a las 9 los fines de semana son unas perdedoras", recalca Noblejas, como puede observarse en el vídeo superior. Equipo de Investigación muestra una grabación del influencer que acumula más de tres millones de reproducciones.

Como puede observarse en el vídeo superior, arremete contra varias personas que se encuentran en una cafetería de Madrid. "Ve a la gente desayunar cruasán y le parece poco menos que una pérdida de tiempo... Dice mucho del inconformismo que tenemos en España.(...) Ese tipo de contenidos son muy exitosos porque hacen gracia", explica el experto.

"La persona estándar que sigue a Llados es de una clase baja o media en algunos casos. No identifico como seguidor de Llados a alguien de clase alta. No tendría sentido porque el usuario de clase alta no compra un discurso tan facilón, tan faltón como el suyo", asegura Noblejas.