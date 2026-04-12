"No le dimos más importancia": el mensaje de Óscar a la hermana de Esther López horas después de la desaparición de la joven

Inés, hermana de Esther López, autorizaba en 2022 a emitir en Equipo de investigación el mensaje que le envió el principal sospechoso del crimen.

La desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) en 2022 lleva todo este tiempo en investigación y aún sin culpable, aunque siempre ha habido un principal sospechoso. Óscar S.M., que pertenecía a su grupo de amigos y que fue la última persona que vio a la joven con vida, siempre ha incurrido en contradicciones a la hora de narrar los hechos.

En un especial de Equipo de Investigación de 2022, el programa analizaba el crimen, así como las declaraciones y el sumario del caso.

Así, Inés, hermana de Esther López, relató cómo Óscar, amigo de la joven, se puso en contacto con ella después de la desaparición. Además, autorizó a Equipo de Investigación a emitir el mensaje que le envía.

"Yo la dejo exactamente en la entrada de 'El Romeral'. Me dice que se iba donde Carolo y al día siguiente, cuando me escribe Carolo preguntando qué tal rematamos, le respondo: 'Te la habrá dado parada esta y tal'. Él me doce que ahí no ha estado. '¿Cómo que no? Si iba para tu casa', contesto. La verdad, no le dimos más importancia porque como yo sabía que quería bajar a Valladolid, habría llamado a alguien y se habrá bajado. Luego por la tarde, Carolo me escribe y me dice que no entraban los mensajes. Ahí le contesto que estaría en casa".

Meses después, Óscar diría esto ante la jueza: "Cuando dejamos a Carolo, me dijo que quería bajar a Valladolid y le dije que no porque tenía que trabajar. Me dijo que parara porque se iba donde Carolo [...] Sé que con él quedan a menudo, que van a su casa. No puedo confirmar si tenían algún tipo de relación".

Ante la pregunta de la magistrada sobre si no se le encendió ningún tipo de alerta "teniendo en cuenta que habían bebido y consumido mucho", Óscar respondió que "fue ella la que dijo que se iba andando donde Carolo". "Me llamó rancio y se medio enfadó conmigo", añadió.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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