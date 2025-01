"Me dijeron que estaba detenida por un asesinato y yo me eché a reír": así recuerda su detención Inma tras ser acusada de un crimen que no cometió

Inmaculada fue detenida acusada del crimen de Guillermo, 'El Bodeguero', un crimen que no cometió; aunque su novio sí está implicado. La noche de los hechos él llevaba su coche.

La Guardia Civil detiene a una tercera persona en el marco de la investigación del asesinato de Guillermo, 'El Bodeguero'. Se trata de Inmaculada, la pareja de Carlos, 'El Portugués'. Vive en Padrillo, un pueblo de 67 habitantes perteneciente a La Rioja.

Equipo de Investigación llega hasta su casa, donde encuentra todavía los precintos de la Guardia Civil. Ella accede a hablar y explica que fue investigada y posteriormente detenida por la implicación de su novio en el brutal asesinato. "Él llevaba mi coche y el teléfono que tenemos está a mi nombre", relata.

"Aquí llegó la Guardia Civil y me dijeron que estaba detenida porque había cometido un asesinato. Yo me eché a reír", cuenta. "Claro, yo no había hecho nada", agrega. Esta detención le hizo dormir dos noches en el calabozo, pero tras pasar por el juzgado de Haro acabó siendo puesta en libertad sin cargos. En este vídeo cuenta qué se llevaron los agentes de seguridad en el registro de la casa.