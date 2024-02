Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el sector de la hostelería ha registrado desde 2016 hasta ahora más de 300.000 bajas de las cuales un 13% se deben al estrés, ansiedad y depresión. Es el sector en el que se produce el mayor número de bajas por salud mental.

Los reporteros de Equipo de Investigación visitan un restaurante en Barcelona cuyo miembro fue demandado por una exempleada. El hostelero "ansiaba" conseguir una estrella Michelin, según el testimonio de la demandante. Al explicarle las razones de la visita, el hombre negó todos los hechos. "¿Doscientas horas extraordinarias? ¡No, no, no, no! Puede hablar con toda la gente que trabajó aquí...", trató de justificarse.

"Toda la gente que trabaja aquí tiene dos días libres. Es la ley en España", afirmó el hombre ante las cámaras del programa. Sin embargo, formuló las siguientes críticas: "El deporte nacional en España es la baja. La baja es muy fácil... Trabajas en un sitio cuatro meses y te das de baja para ganar dinero", recalcó.