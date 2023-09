El juez le preguntó a Angie por qué apareció documentación de Ana Páez en casa de su exmarido. En el mismo juicio, su exmarido Miguel afirmó que la víctima nunca había estado en su vivienda. Pero la asesina dijo lo contario. Es más, aseguró que su compañera de trabajo había estado varias veces. Según ella, la propia Ana dejó sus papeles en casa de Miguel con un sobre, aunque no los dejó detrás del lavabo, donde lo encontró Miguel.

Fue ella quien lo movió de sitio al sentir miedo, explicó en el juicio, en declaraciones recogidas en un programa de 2012 que laSexta vuelve a emitir este viernes. "Cuando me llaman y me dicen que había desaparecido, luego me llama la policía para declarar yo me asusto y lo guardé ahí", explicó Angie ante las preguntas del juez.

Al mismo tiempo, aseguró que ella llegó a su casa de Barcelona sobre las 22:00 horas y se fue directamente a comprar yogures. "Yo sin el yogur de dulce de leche: cada noche me tomaba uno. Lo cortés no quita lo valiente", expresó Angie.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta vuelve a emitir este viernes.