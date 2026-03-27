La contradicción entre la declaración de los sobrinos de Micael y las cámaras de seguridad: "Pensaba que los gitanos me querían matar"

A pesar de que dicen que les perseguían "al menos 200 personas", las cámaras de seguridad no muestran a nadie cuando se dirigían al coche. "Mi tío dijo que tenían pistolas" cuentan.

Los sobrinos de Micael han evitado hacer declaraciones en público. Ante el juez instructor del caso, ofrecieron una versión de lo sucedido que cuenta con alguna contradicción con respecto a las pruebas, a las cámaras de seguridad, del momento del atropello mortal en la boda gitana de Torrejón de Ardoz.

"Mi tío estaba ensangrentado. Le habían dado una paliza entre 30 hombres. Lo cogí y salimos corriendo. Nos perseguían un montón de ellos, eran por lo menos 200. Mi tío dijo que nos agacháramos, que tenían pistolas en las manos y que nos iban a matar", dicen.

Pero la cámara de seguridad no muestra a nadie persiguiéndoles cuando corren hacia el coche. No hubo amenaza alguna que quedara registrada.

Desde ahí, hasta Seseña: "Mi tío solo me pedía cigarros y que si estábamos bien. Se fumó más de un paquete. Estaba fatal. Nos persiguió un coche hasta Valdemoro, más o menos. Ahí me escapé, pensaba que los gitanos me querían matar".

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