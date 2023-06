Desde julio de 2022 la ley obliga a los establecimientos de hostelerías a proporcionar a los clientes agua no envasada de forma gratuita. No obstante, hay restaurante que se resisten a aplicar la norma. A través de las redes, muchos consumidores denuncian 'clavadas'. Ante la reclamación interpuesta por uno de ellos, la Junta de Castilla y León inspecciona un restaurante en una de las localidades más turísticas de Segovia, Pedraza.

Equipo de Investigación pregunta al dueño del establecimiento, que admite que tenía en la carta ofertado el vaso de agua del grifo a 4,5 euros. Sin embargo, añade que "nunca se cobró".

Frente a las denuncias de los consumidores que califican la iniciativa de 'sablazo', el hostelero afirma que "hablar sin saber es muy fácil" y que lo tenía puesto en la carta como "forma de disuadir a la gente".

Como está obligado a ello, cuando alguien le pide un vaso de agua, él se lo da. Sin embargo, admite que se lo desaconseja: "Yo vivo aquí, hay gente que la bebe, pero yo no la bebo porque no me sienta bien".

Sobre la inspección de la Junta de Castilla y León, contesta que tenía "la queja de un cliente" y "llegó Turismo" y le dijo que no lo podía tener: "Siempre he estado de acuerdo con lo que diga Turismo, me dijo que lo quitara de carta y quitado está".

Este hostelero oferta ahora agua del grifo microfiltrada y embotellada en casa a 2,75 euros.