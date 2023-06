Desde el pasado verano, los establecimientos de hostelería deben proporcionar gratis a los clientes agua no envasada. La norma, en vigor desde julio, es clara.

"En los establecimientos del sector de la hostelería y la restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento".

Sin embargo, algunos restaurantes se resisten a aplicar la norma.

Ante la reclamación interpuesta por un consumidor, la Junta de Castilla y León se ve forzada a inspeccionar un restaurante situado en una de las localidades más turísticas de Segovia, Pedraza.

El dueño del establecimiento admite que tenía en la carta que cobraba 4,5 euros por un vaso de agua del grifo, pero matiza que "nunca se cobró".

"Hablar sin saber es muy fácil, era una forma de disuadir [...] cuando alguien pide un vaso de agua se lo desaconsejo, pero se lo doy porque estoy obligado a ello, yo vivo aquí y no bebo agua del grifo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien", justifica ante la cámara.

Ahora ofrece agua "kilómetro cero filtrada y embotellada en casa" por unos 2,75 euros.