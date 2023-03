Cuando fallece, Pedro tiene 55 años y lleva tres divorciado. Estuvo casado 24 años con Marina Berruezo, quien accede a hablar con Equipo de Investigación. "Era una persona que no le tenía que haber pasado esto. Yo creo que esto le ha pasado por ser tan buena gente, porque yo esto nada más que lo veía en las películas", expresa la mujer entre lágrimas, al tiempo que define a su exmarido como una "muy buena persona, callada, que no discutía".

Así, Marina cuenta que tuvieron "una niña en común", pero que su relación terminó porque "se acabó el amor". "Fue una separación de mutuo acuerdo", señala, tras lo que recuerda cómo se enteró de la muerte de su exmarido: "Me hicieron entrar en un despacho y me dijeron que habían matado a Pedro; no supe reaccionar, y mi hija, cuando se lo dijeron, afirmó: 'Ha sido ella'". En el vídeo principal que acompaña a la noticia, el conmovedor testimonio de la exmujer de Pedro, víctima del 'crimen de las gemelas'.