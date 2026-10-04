Las condiciones que aceptas en la app que crea imágenes de tu versión de instituto estadounidense: "Estás regalando tus datos"

En 2023, la aplicación llegó a descargrase más de 92 millones de veces. Con ella, 17 páginas de condiciones que la mayoría acepta sin leer. En el último punto, alertan de que no pueden garantizar la seguridad de toda la información que se proporciona.

Presentadoras, famosos y hasta políticos tienen su versión de instituto estadounidense, incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La aplicación para crear estas imágenes con inteligencia artificial se descargó más de 92 millones de veces en 2023. El comienzo de lo que estaba por llegar.

Según comprobaba Equipo de Investigación entonces, para utilizarla se debían aceptar 17 páginas de términos y condiciones en inglés que la mayoría firmaba sin leer.

Así, los usuarios aceptaban la recopilación, transferencia y almacenamiento de sus datos. También proorcionaban su imagen, ubicación exacta e información de los productos que compran online.

Las condiciones también especificaban que podían vender y guardar los datos durante tres años. Y en el último punto alertaban de que no podían garantizar la seguridad de toda la información ni el uso que hivieran otras empresas.

"La gente no repara en que estás regalando tus datos y, además unos datos muy sensibles que son los datos biométrico, sobre todo, los de fisonomía del rostro, de reconocimiento facial", explicaba Borja Adsuara, experto en Derecho Digital. "Al ser una empresa de Corea del Sur, estamos admitiendo una transferencia internacional de nuestros datos y una vez que sale del ámbito de la Unión Europea perdemos el control", agregaba.

En lo referente a para qué se quedan con los datos biométricos o rasgos faciales, el experto señalaba que podría ser para "gobiernos que quieran controlar a ciudadanos o empresas que quieran hacerlo o crear deepfakes". "Una vez que le has dado tu cara, la pueden incrustar en cualquier vídeo y luego, por ejemplo, extorsionarte", alertaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.