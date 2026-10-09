Conacce Chaplain, la organización benéfica en la que el estafador Salvador Romero se convirtió en capitán

La organización cuenta con presencia internacional y aparece reconocida por Naciones Unidas como organización no gubernamental, según la documentación y los materiales que recoge el programa. Sus actividades se presentan como iniciativas dirigidas a promover la inclusión económica y social, con mensajes de carácter humanitario y religioso.

En esta nueva entrega de Equipo de Investigación se analiza el llamativo timo de los billetes de oro y a su figura principal, Salvador Romero, empresario gaditano que comercializó billetes como piezas de colección por cientos y miles de euros. Para conocer su historia, es importante nombrar Conacce Chaplain, una organización nacida en Ecuador que se presenta como una entidad dedicada a la solidaridad y la cooperación. Equipo de Investigación reconstruye esta etapa para explicar cómo era el entorno en el que se movía el protagonista del caso, cuyo timo movió millones de euros.

La organización cuenta con presencia internacional y aparece reconocida por Naciones Unidas como organización no gubernamental, según la documentación y los materiales que recoge el programa. Sus actividades se presentan como iniciativas dirigidas a promover la inclusión económica y social, con mensajes de carácter humanitario y religioso.

Uno de los aspectos que llama la atención de los reporteros es su estructura interna. La organización dispone de una jerarquía marcada, con rangos, uniformes y ceremonias que recuerdan a los de una institución militar. Su manual regula detalles que van desde la vestimenta hasta cuestiones de imagen personal.

Salvador no se limita a participar en sus actividades, sino que también impulsa la captación de nuevos miembros a través de grupos de difusión. Para incorporarse a la organización era necesario realizar un curso online de capellán y pagar 350 euros.

Con el tiempo, Romero fue adquiriendo protagonismo en distintos actos y participó en ceremonias multitudinarias, entre ellas una celebrada en Sanlúcar de Barrameda a la que acudieron cerca de un centenar de aspirantes.

Su hermana Malena recuerda algunas de las iniciativas solidarias en las que colaboró junto a él, como el reparto de regalos a niños sin recursos y las visitas a una residencia de ancianos. También defiende el carácter familiar y generoso de su hermano. Sin embargo, la investigación muestra que, detrás de aquella imagen pública vinculada a la ayuda social, Salvador también desarrollaba un negocio de venta de billetes que acabaría siendo objeto de una investigación judicial.

Ahora, la antigua sede de Romero se ha convertido en un 'scape room' de Harry Potter. "Mi hermano es solidario y noble. Le viene alguien que dice que no tiene para pagar la luz y se lo da", asegura. "Nuestra finalidad era hacer cosas buenas para el mundo", añade.

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