Equipo de Investigación acude al Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ahí habla con Sonia de Pascual-Teresa Fernández, una científica que se ha especializado en el estudio del cacao y sus efectos sobre la salud. Entre otras cuestiones, explica qué son los flavanoles y cuánto es la cantidad que lleva una tableta de chocolate.

Preguntada sobre el efecto que tiene el consumo del chocolate, señala que "no tiene" porque "lo que tiene efecto es el cacao, que está contenido dentro del chocolate". "El problema es que la mayoría de los chocolates, la cantidad de cacao que tienen es muy pequeña", señala. Por eso, destaca que los vendedores "tienen que buscar algo positivo, porque si tú lo vendes como que es grasa y azúcar, evidentemente no vas a llegar al mercado": "Se busca que tenga un plus de pues eso, beneficio para la salud".

"Está claro que contra la publicidad es difícil que podamos luchar los investigadores, pero realmente los estudios que hay sólidos son con cacao, no son con chocolate", explica y añade que ella lo que tiene "son muestras de 100% pasta de cacao". Así que señala que la "principal función" del cacao "es que tiene muchos flavanoles".

"Los flavanoles son compuestos parecidos a la vitamina C, están en los vegetales de forma natural y que tienen carácter antioxidante y participan en la prevención de enfermedades degenerativas en los humanos. Lo que hacemos es extraer los flavanoles del cacao. Cuanto más morado esté el color, significará que hay más flavanoles en ese chocolate o en ese cacao", detalla.

¿Cuántos flavanoles tendríamos que consumir para notar esos beneficios? "La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria dijo que con tomar 200 miligramos al día era suficiente y eso se ha alcanzado con una cucharadita de cacao 100% puro", añade la experta. Sin embargo, el chocolate tiene mucho menos, así que "sería necesario tomar una tableta entera".