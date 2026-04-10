Una catedrática de Microbiología advierte sobre el uso de antibióticos en los pollos: "Ha provocado una selección de bacterias resistentes"

Desde 2006, la UE prohíbe usar antibióticos para acelerar el crecimiento de los pollos. Azucena Mora, catedrática de Microbiología, explica cómo esto generó bacterias resistentes y cómo podemos evitar entrar en contacto con ellas.

Durante años, en parte de la producción avícola se usaron antibióticos para acelerar el crecimiento. En 2006, Europa los prohibió para ese uso, pero el problema no desapareció y sus consecuencias siguen aquí.

Azucena Mora, catedrática de Microbiología de la Universidad de Santiago, explica a Equipo de Investigación cómo el "consumo y abuso de antibióticos en producción animal, y en concreto en la producción avícola, lo que ha provocado es una selección de bacterias resistentes".

Bacterias que no están en la carne como un residuo, sino en el propio animal, sobre todo en su intestino, y que durante el sacrificio y procesado pueden pasar a la carne.

Azucena señala que si hacemos una manipulación correcta del alimento, el riesgo de entrar en contacto con estas bacterias "sería mínimo". En este sentido, señala que las bacterias "no son resistentes al calor" y que el riesgo aumenta cuando "rompemos la cadena de frío".

Otro peligro lo encontramos en la contaminación cruzada, cuando se comparten cuchillos o tablas sin lavar a la hora de manipular los alimentos. Para asegurarnos de que están libres de bacterias, según la experta, bastaría con "un cocinado adecuado", una cocción o una fritura que las "destruyen totalmente".

Si finalmente hay una persona que adquiere una infección por bacterias resistentes a los antibióticos, indica, lo tendrá "más complicado" para superarla.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.