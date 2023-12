El vino. El gran ausente en las mesas de los bares y locales de España. El gran perjudicado por el auge de la cerveza. Por los cócteles. Por, también, los cócteles. En los últimos años, el consumo de esta bebida ha caído un 20%, después de que desde 2007, con la entrada del carnet por puntos, experimentase una gran caída, como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

Porque los hábitos han cambiado. Porque la cerveza le ha ganado la partida al vino, y Pau Roca, secretario general de la Federación Española del Vino, da las causas en Equipo de Investigación del motivo por el que ha sucedido esto.

"La publicidad en vino es casi inexistente"

"La cerveza tiene un consumo más impulsivo. Se presenta como refrescante", cuenta Roca.

Y da un factor clave: "La publicidad en vino es casi inexistente en los grandes medios porque es muy cara. Hay muchas empresas familiares pequeñas, mientras que la cerveza está muy concentrada en grandes multinacionales".

Desaparecido en los botellones

Lejos del ocio de los adultos, en el de los jóvenes tampoco está muy presente. Porque el calimocho, en los botellones, también está desapareciendo.

"¿Qué que hemos comprado? Ginebra. Entre el alcohol y las mezclas hemos gastado 10 euros", dice una joven.

Otra lo ve, directamente, como cosa de mayores: "Siempre lo he visto como típico de mis padres. Me he acostumbrado estas cosas. Creo que están más ricas y son baratas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.