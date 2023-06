Existen centenares de aplicaciones destinadas a la búsqueda del amor más allá de Tinder. Equipo de Investigación entrevistó a los creadores de una aplicación en la que no se usan fotografías y se centran en la voz. El reportaje, titulado 'El negocio de las citas' y estrenado en 2017, ha sido emitido nuevamente en laSexta este sábado.

Rodrigo Menéndez, cofundador de MURME, explica que comenzaron a necesitar dinero, entre 50.000 y 80.000 euros, en el momento de empezar a programar la primera versión de la aplicación.

Seguidamente el programa visitó en Barcelona a un 'business angel', un inversor privado que apuesta por jóvenes talentos. Carlos Blanco ha patrocinado más de 90 aplicaciones y ha invertido unos dos millones de euros. "He sido emprendedor antes que inversor y he decidido destinar una parte de los beneficios que he obtenido emprendiendo y creando negocios en ayudar a otros proyectos", relató.

Desveló que ha llegado a invertir en una app de citas pero "no fue bien". "No es un sector fácil; es un mercado donde los gigantes lo tienen más fácil que las 'startups locales'", aseguró, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.