El autor del 'simpa' más grande de la historia de España: "Me pidió una barbaridad de dinero"

El hombre que celebró un bautizo con 200 invitados y dejó a deber más de 5.000 euros en un local de Galicia se defiende: "Si la intención era no pagar, no pagaba nada", apunta.

Contrató un bautizo para 200 comensales en Galicia y dejó a deber 5.500, más de 4.000 solo en bebidas. El hombre que hizo en 2023 el 'simpa' más grande de la historia de España cuenta a Equipo de Investigación que su intención siempre había sido pagar.

Tras dejar una señal de 3.500, la dueña del restaurante le cobraba otros 5.500 por el evento. "Me pidió una barbaridad de dinero", opina el hombre, que no quiere mostrar su rostro ante las cámaras.

El acusado de cometer el simpa asegura que contrató "un servicio pagando una cantidad", pero "no para 200 personas". "No llegaron ni 200, ni 150", asegura el hombre, que se defiende así: "Yo nunca negué que si hay que pagar una cantidad pequeña, pero la barbaridad de dinero que me pidió...", reitera.

El hombre, además, minimiza lo que consumieron: "Les dio fiambre para comer", asegura el hombre, que niega que sus invitados estuvieran compinchados para marcharse a la vez. "Yo no me llevé nada", afirma además, rechazando a su vez que su intención fuera no pagar: "Si la intención era no pagar, no pagaba nada", esgrime. Puedes escuchar la entrevista completa y su explicación de por qué dejó de pagar la deuda en el vídeo sobre estas líneas.

Según la hostelera, por su parte, las peticiones del hombre, que sí que acudió con todas esas personas, fueron claras: tenía que haber desde el principio una botella de whisky en la mesa. La mujer también contó al programa que todos se marcharon cuando empezaron los fuegos artificiales.