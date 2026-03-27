Así fue la persecución al autor del atropello mortal de la boda de Torrejón: "La Policía estaba advertida"

En cuanto se produjeron los hechos, y tal como cuenta la Policía, Micael comenzó su huida por la Avenida Constitución hasta llegar a Castilla-La Mancha, donde se encontró con una patrulla. En el coche, además de él, estaban sus dos hijos y sus dos sobrinos.

La Policía ha explicado en Equipo de Investigación cómo fue la persecución a Micael después del atropello en la boda de Torrejón de Ardoz. Después de que, con su coche, acabara con la vida de cuatro personas y dejara a otras nueve heridas. Desde ese momento, como cuentan, emprendió la huida "por la propia Avenida Constitución".

"A un kilómetro de distancia localizamos la defensa delantera del vehículo con la matrícula", cuentan. "En el interior pudimos acreditar que iban el autor, sus dos hijos y sus dos sobrinos", explican los agentes.

El operativo, en marcha: "Las comunicaciones fueron inmediatas. Había datos de cuál era la velocidad y la matrícula del vehículo. Todas las corporaciones policiales de los alrededores de Madrid estaban advertidas de lo que había sucedido".

La huida se prolonga más de 50 kilómetros. Ya en Castilla-La Mancha, Micael y los pasajeros del vehículos se encuentran con una patrulla.

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