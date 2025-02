Así se derrumbó 10 años después una víctima de 'El embaucador' tras robarle 70.000 euros: "No puedo comprar nada, me dejó en la ruina"

Rosana Macieira, víctima de Francisco Gómez Manzanares más conocido como 'El embaucador', cuenta en Equipo de INvestigación 10 años después de ser estafado su duro caso. Todo comenzó cuando conoció a Francisco, que se hacía llamar David, en el salón de juegos en el que ella trabajaba. "Estaba más tiempo que mi jornada laboral de ocho horas", recuerda la mujer sobre la adicción de 'El embaucador' a las máquinas.

Incluso, Macieira recuerda en el vídeo los enfados de Francisco cuando le iba mal jugando a las máquinas: "Reaccionaba como un auténtico loco, como un energúmeno, con patadas y obsesivo ya". "La cantidad más grande que le he cambiado ha sido de 3.000 euros", recuerda Rosana, que asegura que Francisco siempre "dejaba bien claro que tenía mucho dinero y un nivel de vida muy alto". "Dejaba una cartera abultaba con muchos billetes de 100 e, incluso, billetes de 500", asegura Rosana, que recuerda aquel fatídico día en el que le dio su dinero.

"Mi pareja y yo estábamos buscando un piso para comprar y en una conversación personal, él se metió diciendo que nos podía echar una mano", recuerda Rosana en el vídeo, donde explica que le dio 70.000 euros en un sobre. Sin embargo, a las tres horas de dárselo recibió una llamada de su hermana que lo cambiaría todo: "Me llamó diciéndome que no le diera ni un euro porque le acababan de confirmar que era un estafador".

"Fue como si me dieran un mazazo", recuerda Rosana, que rápidamente llamó a Francisco, pero nunca más se lo cogió. "Quería morirme, era mi dinero, el de mi novio, de mi familia, de la suya, era todo lo que teníamos y lo que no teníamos", lamenta la mujer, que explica a Equipo de Investigación cómo pudo estafarla así. "Construyó una relación de amistad y respeto y de confianza", explica la mujer, que destaca que se suponía que eran "amigos durante cinco años".

"Estuve medicada durante dos años para pasar el mal trago, porque para mí la culpa era mía", reconoce la mujer, que 10 años después todavía sigue sufriendo las consecuencias: "No puedo acceder ya a comprar nada, nos deja automáticamente en la ruina". "Pensaba que estaba bien 10 años después, pero me doy cuenta de que no, que eso está ahí", reconoce entre lágrimas. Por último, Rosana lanza un mensaje de la importancia que tiene denunciar estos hechos: "Si alguien hubiera salido a decir que era un estafador, a lo mejor no nos hubiera estafado al resto".

*En laSexta.com estamos recuperando los momentos más destacados de Equipo de Investigación. Este fragmento forma parte de un programa de 2017 que laSexta vuelve a emitir esta noche.