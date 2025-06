Compró su primera caravana y acabó estafado: "Me ha costado 8.500 euros, más los 2.500 de la anterior, que se esfumaron"

Fernando Martín, arquitecto de Badalona, se dejó llevar por el auge de las furgonetas camperizadas, pero su ilusión terminó en pesadilla. Intentando hacerse con su primera cámper, cayó en una estafa que le costó miles de euros. "Esta me ha costado 8.500 euros, más los 2.500 de la primera, que se esfumaron y no he vuelto a ver", relató a Equipo de Investigación.

Todo comenzó a través de Wallapop. "El anuncio estaba por 13.000 euros y yo cerré un acuerdo con el vendedor por 11.000. Quedé con él en la puerta de su casa, bajó y le entregué una paga y señal de 2.500 euros", explica. Formalizaron un supuesto contrato, se intercambiaron datos y todo parecía en orden. Pero la furgoneta nunca llegó. "Dejó de cogerme el teléfono. A la semana me dijo que la iba a llevar al mecánico, y así fue dando largas", cuenta Fernando, que tras un mes y medio sin respuestas, decidió denunciar.

No fue el único. Lola Palau también cayó en manos del mismo supuesto vendedor, que se hacía llamar Isaac. "Le pagué 7.000 euros y, como quise añadir el techo elevable, me pidió otros 4.800 euros de señal", recuerda. Pero la historia se repitió con idéntico modus operandi.

"Siempre alargaba los plazos de entrega. Luego me reclamó otros 5.000 euros más para la homologación. En total, le llegué a entregar 17.800 euros", lamenta. Como ellos, una treintena de personas denunciaron haber pagado por furgonetas que jamás recibieron.

Equipo de Investigación logró contactar por teléfono con Isaac. El joven asegura haber vendido las furgonetas a otra persona, aunque también afirma que la Policía se las confiscó. Pese a ello, dice haberlas vendido a varias personas a la vez.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

