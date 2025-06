Lo que no te cuentan del ‘boom’ de las caravanas: cuando el sueño de viajar en libertad se convierte en un negocio de oro o en una estafa

¿Alguna vez ha pensado en pasar las vacaciones a bordo de una caravana? Si la respuesta es sí, no está solo. Más de 200.000 españoles ya han invertido sus ahorros en una. En pleno 2025 —y desde hace unos años— tener una caravana se ha convertido en un sueño recurrente. Viajar sin horarios, sin reservas, con la casa a cuestas. Por carretera y hasta donde uno quiera. O mejor dicho, hasta donde la ley permita.

Porque eso de viajar sin restricciones y dormir donde apetezca, no siempre es tan fácil. No solo por el precio —que puede superar los 180.000 euros, como ha comprobado Equipo de Investigación— sino porque no siempre es legal estacionar o acampar donde queremos. Ni aunque la puesta de sol sea perfecta para Instagram.

Tarifa, la localidad con más acampadas ilegales

El fenómeno del caravaning ha crecido sin freno. En Tarifa, Cádiz, las caravanas se acumulan por todas partes. Desde la pandemia, su uso ha aumentado un 58%, y el municipio se ha convertido en la localidad con más acampadas ilegales de España. Equipo de Investigación acompaña a la Guardia Civil en una de sus patrullas. Ese día, 70 denuncias por estacionamientos indebidos y acampadas fuera de control. Los agentes avisan: "Y aún no estamos en temporada alta".

La convivencia no es sencilla. Los vecinos critican que las autocaravanas se instalan en cualquier sitio. "Es una barbaridad, esto se ha desbordado", dicen. Mientras, los caravanistas se defienden: "Nos putean, y no hacemos nada malo".

Un negocio de oro y estafas escondidas

Detrás de este auge hay un negocio millonario. En España circulan más de 365.000 caravanas, campers y autocaravanas. Un sector que mueve 230 millones de euros al año. Solo en verano, siete de cada diez usuarios son familias con hijos o jubilados.

Y como ocurre con todo lo que se masifica, también proliferan las trampas. Camperizaciones sin homologar, caravanas vendidas con documentación falsa y estafas que dejan a decenas de familias arruinadas. Más de 400 personas denuncian haber pagado por vehículos que no pueden ni sacar a la carretera.

Equipo de Investigación habla con varias víctimas y destapa cómo operan estas mafias.

Mallorca: vivir en una caravana por necesidad

El programa accede además al primer estudio universitario sobre la emergencia habitacional que ya afecta a cientos de personas en Mallorca. En plena zona turística, decenas de familias viven todo el año en caravanas porque no pueden pagar un alquiler.

¿Es la caravana la nueva vivienda del siglo XXI? Lo descubrimos hablando con quienes han hecho de ella su único hogar.

*Ya puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación Caravanas' en Atresplayer.