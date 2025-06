El ‘boom de las caravanas’ en Tarifa, según un vecino: "A veces creo que hasta me saldría mejor que vinieran ladrones, porque esta gente es increíble"

Cada año, más caravanas y furgonetas camper recorren las carreteras españolas, con familias y grupos de amigos a bordo. La idea es sencilla y tentadora: viajar con el alojamiento incluido, allá donde vayas.

Estamos ante un auténtico boom de las caravanas. Pero detrás de esta moda creciente también hay problemas: masificación, suciedad y conflictos de convivencia.

Equipo de Investigación ha hablado con el dueño de un chiringuito en la playa de Tarifa, uno de los destinos preferidos por los caravanistas. En Tarifa, por ejemplo, nada más entrar al municipio andaluz, empiezas a ver caravanas aparcadas por doquier. De hecho, desde que vivimos la pandemia de Covid-19, el uso de este tipo de vehículo ha aumentado un 58%.

Desde hace una década, Tarifa es la localidad con más acampadas ilegales de España pero también un foco de tensiones, con cientos de vehículos aparcados donde sea.

"Para mí, que las caravanas estén aquí estacionadas tiene su lado bueno. Soy propietario de un local y, por las noches, mientras estén aquí, no temo a los ladrones", cuenta. Pero enseguida deja entrever su frustración: "A veces creo que hasta me saldría mejor que vinieran ladrones, porque esta gente es increíble". Se queja de la falta de civismo y limpieza. "Hablan de cuidar el parque natural, pero cuidar el parque también significa no dejar tu basura tirada, ¿no?", se pregunta, preocupado por el impacto en su negocio.

La Guardia Civil confirma que esta situación "es constante". Y advierte que, cuando denuncian, "reciben amenazas e insultos".

