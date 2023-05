Tras entrevistar a antiguas empleadas y franquiciados de Peluquerías Low Cost, Equipo de Investigación comprobó que la cadena, a la espera de juicio, seguía funcionando con un nuevo nombre e imagen renovada. Al indagar en la empresa propietaria, el programa constató que David seguía al frente del negocio e intentó localizarle en las oficinas centrales de la marca.

Una vez allí, el equipo pudo saber que estaba dentro al ver ante las oficinas un Maserati, el coche de alta gama que los franquiciados habían que se había comprado. Sin embargo, al intentar hablar con él, no quiso responder a Equipo de Investigación: "A mí no me grabes", espetó a la reportera.

Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir.