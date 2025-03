Las armas del tiroteo en las Tres Mil Viviendas: "Son proyectiles de guerra"

Equipo de Investigación desvela las armas utilizadas en el fatídico tiroteo de octubre entre dos clanes de la marihuana en las Tres Mil Viviendas. Al escuchar los disparos, Roberto Expósito, armero, lo tiene claro: se trata de un AK-47. "Son armas de guerra con munición trazadora, utilizada exclusivamente en combate. Son proyectiles peligrosísimos", advierte.

El reportaje también revela cómo y dónde se consiguen estos fusiles. Para rastrear su origen, el equipo contacta con Daniel Brombacher, director de GI-TOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime). "La principal fuente de armas ilegales, especialmente de los AK-47, sigue siendo los Balcanes Occidentales", explica. Aunque han pasado 25 años desde el fin de las guerras en la región, la disponibilidad de estos fusiles sigue siendo alta.

En el mercado negro, un AK-47 puede costar entre 300 y 600 euros. "Cuanto más lucrativo es el negocio de la droga, más violentos y competitivos son los mercados de armas", advierte Brombacher.

Para conocer más detalles, Equipo de Investigación se cita con un testigo con información de primera mano. El encuentro se lleva a cabo en un lugar oculto y bajo estrictas medidas de seguridad. "No quiero que me maten", justifica. Y deja una advertencia inquietante: "Ya no se conforman con una pistolita".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2025.