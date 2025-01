Una amiga de Edwin Arrieta, de su relación con Daniel Sancho: "Dijo que le dio dinero para montar hamburgueserías"

Una amiga íntima de Edwin Arrieta explica que no conoció a Daniel Sancho, pero sí había escuchado a su amigo hablando sobre el joven: "Dijo que le había dado un dinero para montar un restaurante en Madrid, unas hamburgueserías".

Los reporteros de Equipo de Investigación viajaron a Colombia en la 13 temporada del programa para hablar con varias personas del entorno de Edwin Arrieta, el cirujano asesinado presuntamente por Sancho. Durante este reportaje, una íntima amiga de Arrieta habló por primera vez con un medio de comunicación. La mujer aseguró que aunque había escuchado el nombre de Daniel Sancho, no le conocía. Además, explicó que Arrieta hablaba de varios socios: "Eran varios, pero no sé si era sólo Daniel. Yo escuché Daniel, pero no se si era solamente".

"En su momento dijo que le había dado un dinero para montar un restaurante en Madrid, eran unashamburgueserías", afirmó la mujer, que explicó que Arrieta también habló de la cantidad de dinero que había dado a dichos socios: "Me habló de 50.000 euros y otra vez 100.000 euros", afirma.

Por último, Equipo de Investigación localizó al gerente de la hamburguesería de la que Sancho era socio. Sin embargo, el hombre aseguraba que no tenía "nada que ver" con su negocio. "Daniel, de hecho, es un simple colaborador de redes sociales".

*La Justicia ha condenado a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa pasado de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.