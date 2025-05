Los alquileres más infames de Madrid en Equipo de Investigación: "Te chocas si te pones de pie"

La búsqueda de un piso de alquiler en Madrid sigue siendo auténtica odisea para miles de españoles desde hace años. En 2019, Equipo de Investigación mostró esa realidad en este programa.

En este fragmento, el equipo de Glòria Serra y su equipo encontraron algunos apartamentos para alquilar y ninguno bajaba de 600 euros al mes. Un equipo del programa accedió a uno de los más baratos. Tiene 20 metros cuadrados y se anuncia como dúplex. "Si te pones de pie, te chocas", adviertió el joven al enseñarlo.

A las afueras de la capital, Equipo de Investigación encontró un cuarto piso sin ascensor de 26 metros cuadrados no apto para gente alta. "Cuidado no te des", avisan también. No hay armario, solo un pequeño mueble con los cajones rotos.

En el barrio de Embajadores, un bajo convertido en vivienda sin ventanas al exterior de unos 45 metros cuadrados cuesta 1.450 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 de laSexta.

