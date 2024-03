Equipo de Investigación se traslada hasta una clínica de fisioterapia donde cada vez más atienden a pacientes que han sido víctimas de un monitor de pádel mal formado.

En el vídeo sobre estas líneas, el fisio nos presenta a Alfredo, que "lleva arrastrando ya diferentes lesiones en su miembro inferior derecho", así como "problemas articulares en la cadera, un par de roturas importantes en la zona de los isquios, la rodilla tiene un menisco tocado y bueno, hemos tenido esta roturita aquí ahora".

Este hombre asegura a los reporteros del programa que la lesión se la ha hecho en un club de pádel: "Vi un anuncio de un profesor que juega muy bien, porque además le vi jugar en campeonatos. Empecé a dar clases con él y estuve más o menos durante un año, intermitente porque me iba lesionando, hasta que me di cuenta de que la forma de entrenar era lo que me estaba causando todos los problemas", afirma Alfredo, que explica que esta persona no tenía título de monitor y que para tratarse sus dolencias se ha gastado "solo en fisios más de 1.000 euros".