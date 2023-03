Loli, una de las gemelas acusadas del asesinato de Pedro, accede a hablar en exclusiva con Equipo de Investigación. La mujer hace unas sorprendentes declaraciones sobre qué ocurrió la noche de los hechos, y defiende que no llamó a la Policía porque se le "fue la cabeza". En su lugar, se puso a "limpiar la sangre" de la víctima. "Me dio por ahí. Me quedé bloqueada", manifiesta.

Además, Loli asegura que Pedro "era un matón y un monstruo de puertas para adentro, mientras que de puertas para afuera se llevaba bien con todo el mundo porque era un pelotas". En el vídeo principal que acompaña a esta noticia, la mujer responde a la reportera de Equipo de Investigación, quien le dice que "hay una llamada en la que Pedro le culpa de robarle dinero sacándolo de unos cajeros". Asimismo, asegura que ella nunca pensó en acabar con la vida de su novio, pero que su hermana y su cuñado, Isaac, "sí querían darle un escarmiento".