"Es una aberración": Pedro Tarquis, portavoz de la Alianza Evangélica Española, explica qué es la 'teología de la prosperidad'

En muchos eventos evangélicos no dudan en pedir donaciones a los fieles que asisten, señalando que a través de esa donación podrán recibir lo mismo de Dios, pero multiplicado.

A finales de 2025, llegaba a nuestro país un hombre que asegura haber documentado más de 100.000 milagros: Guillermo Maldonado. Dos pastores de su organización acuden al aeropuerto de Valencia para darle la bienvenida y una comitiva de tres vehículos le escolta hasta su hotel. Para su visita a Valencia, Maldonado ha alquilado durante tres días un pabellón con un aforo de 9.000 espectadores.

En sus redes hay numerosas imágenes de sus actos multitudinarios e, incluso, junto a Donald Trump. El pastor, durante su campaña, llegó a rezar públicamente por su victoria. Y, tras las elecciones, fue invitado a la Casa Blanca.

Maldonado fundó junto a su mujer, hace 30 años, 'El rey Jesús', una red de iglesias presente en varios continentes. Luis Santamaría, investigador Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, cuenta "que a sus iglesias pertenecen unos 700.000 creyentes, pero si vamos a su página de Facebook tiene tres millones de seguidores", expone.

Órganos nuevos

Maldonado ha inventado lo que se llama la 'cosecha mundial'. "Es una campaña de evangelización masiva a gran nivel en un montón de países del mundo para recolectar almas para Jesucristo", indica Santamaría. Miles de fieles viajan desde distintos puntos de Europa para asistir al encuentro organizado en Valencia. La entrada oscila entre los 50 y los 150 euros.

Tras un concierto, Maldonado toma la palabra y pregunta a la gente si alguien necesita un órgano nuevo. "Lo que no pueda hacer la seguridad social a tiempo, pues aquí viene a ofrecértelo de una forma fácil y sencilla", afirma el investigador.

Carlos Mateos, coordinador de #SaludsinBulos, ve, estupefacto, como un médico en dicho acto religioso afirma que ha conseguido que una mujer, cuyo útero fue extirpado, vuelva a tener este órgano. "Es imposible que aparezca un útero de la nada", expone, "no surgen, no son setas, no es cabello, ni pelo".

En la bata de este doctor se puede leer 'phisician'. "A pesar de que ponga 'physician', que es médico, en inglés, realmente la clínica supuesta a la que pertenece, Divine Health Miami, no es una clínica", indica Mateo, "es un centro que ofrece naturopatías sin ninguna reglamentación, ni puede ejercer la medicina".

Milagros y, después, donaciones

Según la organización del acto, más de 5.000 personas pasaron por el pabellón. Las entradas recaudaron, al menos, 250.000 euros. Maldonado asegura haber documentado 535 milagros en solo tres días. Y, tras los milagros, toca pedir dinero.

"Esto no es una religión. Esto no es cristianismo", señala Santamaría. "Si yo meto en este sobre y lo entrego, voy a recibir multiplicado por Dios", ironiza,"me va a subir el sueldo de repente, me va a tocar el Gordo de la Lotería o voy a ver cómo crecen los ceros en mi cuenta corriente".

Pedro Tarquis, portavoz de la Alianza Evangélica Española, indica que esto es lo que se llama teología de la prosperidad. "Es que Dios te va a bendecir o te va a dar si tú le das antes a Dios", explica, "entonces, se convierte en un negocio también". Tarquis indica que esto es algo "totalmente rechazado por toda la Iglesia evangélica, pentecostales y no pentecostales". "Para nosotros es una aberración", concluye.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El poder de los pastores evangélicos' en atresplayer.