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"Es tradición", dicen

Los 3.000 euros en billetes esparcidos por el suelo del coche tras el atropello mortal en la boda de Torrejón

Una vez se produce el atropello y después de que Micael huyera del lugar, la periodista Arancha Pérez Ponce habla de que se encontraron "3.000 euros en billetes esparcidos por el suelo". "Contamos hasta 13.375", relata el abuelo de la novia sobre la cantidad de dinero en el evento.

Los 3.000 euros en billetes esparcidos por el suelo del coche tras el atropello mortal en la boda gitana de Torrejón

La periodista Arancha Pérez Ponce ha contado que, cuando el coche de Micael sale huyendo después de atropellar mortalmente a cuatro personas en una boda en Torrejón, "se encuentran con 3.000 euros en billetes esparcidos por el suelo".

En ese sentido, el padre del novio ha afirmado que es "tradición": "Cuando unos se casan se les da una ayuda para el matrimonio".

"Uno le da 20 euros, otro le da 50 euros...", explica en ese sentido el padre del novio sobre el motivo por el que se hallaron 3.000 euros en el lugar.

El abuelo de la novia, por su parte, afirma que tanto él como "Chelo y el Casiano contaron hasta 13.375 euros".

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