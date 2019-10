Jalis de la Serna comprueba en Enviado Especial que el Ayuntamiento de Viena y el Estado ofrecen ayudas para luchar contra la exclusión social. Lo conoce gracias a la historia de Stanislav Bergo, un escritor de 45 años que se divorció, se quedó sin trabajo y sin casa. "Es muy duro verse en la calle de un día para otro", explica.

Bergo cuenta que pidió ayuda al Ayuntamiento de Viena y le ofrecieron compartir una vivienda pública. Una medida provisional ya que después de un año le proporcionaron un apartamento municipal que pudo pagar él solo.

Y es que en Austria, si no tienes trabajo, recibes una ayuda de unos 860 euros al mes, la ayuda social mínima.

Ahora paga 230 euros al mes por su vivienda en la que vive solo. Si no tienes trabajo recibes una ayuda de unos 860 euros al mes. "El alquiler representa 25 % de esa ayuda social mínima. Es un precio muy razonable por una vivienda muy buena", asegura.

Una ayuda que le ha servido para rehacer su vida. "Me sacaron del hoyo. Me salvaron. He encontrado trabajo. Ahora sigo adelante, y creo que pronto no necesitaré ayuda social", asevera.