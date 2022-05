Esta noche en Encuentros inesperados, Mamen Mendizábal y sus invitados hablan de ligar desde todos los ángulos, incluidos los menos agradables: "¿Cuál es la peor cita que habéis tenido?", pregunta la presentadora a la mesa que hoy forman Juan y Medio, Carmen Lomana, Lorena Castell y Eduardo Rubiño.

"La que no tienes. La que tu has ido con toda la ilusión y ella no se ha presentado", afirma Juan y Medio mientras comparte con sus compañeros de conversación su desagradable experiencia: "Es un desgarro, una sensación de que se ha equivocado o perdido", comenta el humorista que, en el vídeo sobre estas líneas, también reflexiona sobre ese momento en que, tras cinco minutos de cita con alguien que te ha llamado mucho la atención, "se te caen todos los palos del sombrajo".