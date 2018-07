Jalis de la Serna: "Hemos temido por nuestra integridad"

Los reporteros de 'Encarcelados', se meten en las cárceles latinoamericanas con el fin de demostrar la situación en la que viven los españoles prisioneros. Ambos conocen lo peligroso de la situación, Alejandra explica que son conscientes de que entran en una cárcel por lo que intentan buscar la protección entre los presos: "Intentas protegerte hablando con los presos más peligrosos", explicaba.

'Hay presos que han muerto por no tener asistencia médica en prisión'

El régimen penitenciario en estas cárceles es diferente al que estamos acostumbrados. Se ha podido ver en los programas emitidos ya de 'Encarcelados', que en las cárceles de Bolivia y República Dominicana no viven encerrados en celdas, pero esto también tiene sus inconvenientes: "Hay tanta libertad que hay unos poderosos que extorsionan". Además, las condiciones en las que viven los españoles en las cárceles son realmente alarmantes: hay prisiones en las que no hay comida suficiente, ni si quiera médicos. Jalis asegura que "hay presos que han muerto por no tener asistencia médica en prisión".

En el reportaje de Bolivia, de la cárcel de Palmasola, Jalis hablaba con Dolores en el módulo de mujeres. Ella es una mujer gaditana, condenada por transporte de estupefacientes. Padece un cáncer de mama que no ha podido tratar bien en prisión por no tener recursos. El equipo sigue en contacto con ella, y Jalis explica que "ahora mismo tiene que desplazarse en silla de ruedas y creemos que es un caso urgente para que sea repatriada".

'Dolores es un caso urgente para que sea repatriada'

Han sido muchos espectadores los que han pedido respuestas al ver la situación en la que se encontraban estos presos españoles, pero el reportero asegura que no han recibido respuesta por parte del Gobierno: "Nadie del Gobierno, ni de la Embajada, ni de algún ministerio se ha dirigido a nosotros para ver a quién podrían ayudar". Aunque también aprovecha Jalis para agradecer que hayan creado una plataforma en change.org donde están recogiendo firmas para poder traer a Dolores a una cárcel española.

Entre confesiones, uno de los espectadores pregunta por qué no han grabado en cárceles venezolanas. Jalis asegura ser sincero y confiesa que en el momento que estaban llevando a cabo la grabación de los reportajes, Venezuela se encontraba "con una inestabilidad social por un cambio poítico", y ese fue el motivo por el que les aconsejaron no acudir allí.

Al finalizar, Jalis y Alejandra coinciden en las sensaciones que hay al entrar en las cárceles: "la sensación es de miedo, angustia... ", pero también confiesan que a veces es de esperanza, esperanza por ver que todo este trabajo pueda servir para algo en los presos españoles encarcelados. Y es que todavía queda mucho por ver en Encarcelados: "cosas muy interesantes, cosas que son denuncia, que van a sorprender mucho", asegura Jalis. De momento, este jueves, a partir de las 22:30 horas, podremos ver una nueva entrega: 'Encarcelados en Perú'.