Javier Coronas: "Llevo triunfando dos meses y ahora me quieren joder la carrera"

LOS TUITS QUE NUNCA TE DIJE

Javier Coronas llega a En el aire para hacer el recuento de sus mejores tuits, de libreta, porque no tiene Twitter. Parece que no llega con muchas ganas: "Joder, todas las semanas cinco tuits a mí me cuesta mucho trabajo". Aún así, pone empeño y muestra a Buenafuente, Berto y Corbacho sus 'micro-relatos'. Un fallo en los rótulos hace que salte su enfado: "Llevo triunfando dos meses y ahora me quieren joder la carrera".