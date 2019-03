Bob Pop: "No quiero acabar en la cárcel de Twitter"

TRAS LA DETENCIÓN DE TUITEROS POR APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA

Bob Pop comenta lo sucedido tras el asesinato de Isabel Carrasco y los comentarios 'violentos' en las redes. Pop no considera que "haya que legislar sobre este asunto" y valora comentarios de tuiteros como el de que "No hay más machismo, no hay más violencia, no hay más estupidez... simplemente ahora los machistas, los violentos y los tontos tienen twitter".