Mónica Carrillo: "Quería que 'La luz de Candela' se convirtiera en una canción con la que identificarse"

LA PERIODISTA HABLA SU LIBRO 'LA LUZ DE CANDELA'

La presentadora de informativos durante el fin de semana en Antena 3, Mónica Carrillo, visita el plató de En el aire para hablar de su libro 'La luz de Candela'. Ya lleva once ediciones y cuenta a Buenafuente cómo se decidió por publicarlo: "Prefiero ser valiente, aunque luego me arrepienta". Pero este no ha sido el caso, ya que la periodista se muestra feliz con su obra y con el amor que transmite y que ha llegado al público, como bien demuestra Bob Pop. Andreu no puede evitar preguntarle también por su trabajo en compañía de Matías Prats y le recuerda el primer informativo que hizo junto a él.