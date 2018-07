Dani Rovira: "Para hacer humor hay que estar tranquilo"

EL HUMORISTA PRESENTARÁ LA GALA DE LOS GOYA

Dani Rovira llega al polígono del amor, con Andreu Buenafuente y Berto Romero, a calentar los Premios Goya. Será el que los presente este año y asegura estar tranquilo: "Si me sale mal, ¿qué puede pasar?, ¿que no la presente más?". El humorista desvela que le gustaría dedicarle la gala a la comedia y anima a todos los que se dedican a ello, contando así su experiencia que empezó en bares, encima de tablas de madera con gente que no había ido allí para escucharle: "Empezando de muy abajo se puede hasta presentar los Goya", explica.