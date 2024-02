Con 19 años recién cumplidos y tras ganar el Madrid Open, Rafa Nadal recibió una de las peores noticias de su vida cuando le fue diagnosticada la enfermedad de Müller-Weiss. "Se me fracturó el pie por la mitad", recuerda con Ana Pastor en su entrevista en 'El Objetivo', donde cuenta cómo cambió su vida desde entonces.

Para sobrellevar esta y otras lesiones a lo largo de su carrera, Nadal habla del entrenamiento físico y mental que ha tenido que llevar a cabo. "Nos dijeron que lo más normal era que no volviese a practicar deporte profesional. A raíz de eso aprendí a convivir con las dudas y el dolor", admite.

Nadal se define como una persona "muy sensible", lo que le hace compartir una reflexión: "No sé si la sensibilidad es debilidad, pero en un momento dado te la puede generar. No suelo demostrar mucho mis emociones ni hablar de los problemas, en mi casa no vuelvo y digo 'he entrenado fatal'. Toda la vida me he callado bastante".