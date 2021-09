Enrique es un vecino de La Palma que no puede ni mirar hacia el volcán Cumbre Vieja de la rabia e impotencia que siente. Así lo ha contado en El Objetivo en una entrevista con Cristina Pardo que puedes ver en el vídeo de más arriba.

"Me pongo muy nervioso. Es algo que no lo puedo soportar. Veo a la gente mirando esto como un espectáculo, pero en la colada se están quemando casas. Hace 20 minutos me ha llamado un amigo que se acaba de quedar sin casa. Es nuestra vida", ha suspirado.