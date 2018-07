¿Está cumpliendo el PP el pacto de investidura firmado con Ciudadanos en la Región de Murcia?

La causa abierta contra el presidente de Murcia – ‘Caso Auditorio’- está poniendo a prueba el pacto de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos. Mientras el partido presidido por Albert Rivera se ha apresurado a pedir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez tras conocer su citación como investigado “por razones legales, de pacto político” en el marco del caso Auditorio, el Gobierno de Murcia defiende que el PP está cumpliendo escrupulosamente el pacto firmado con la formación naranja. Analizamos los argumentos dados por la portavoz del Gobierno regional:

Argumento 1: “Estamos cumpliendo todos los puntos del pacto con Ciudadanos”

¿Están cumpliendo el pacto con Ciudadanos? En el punto 1 del mismo, aparece: “Separar de inmediato de cualquier cargo público o de partido imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.

Pacto PP - Ciudadanos en la Región de Murcia. | Elaboración propia

Ahora mismo Pedro Antonio Sánchez está citado a declarar en calidad de investigado -como él mismo anunció- el próximo 6 de marzo en el marco del ‘caso Auditorio’. A finales de 2015 se reformo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el término ‘imputado’ se sustituyó por ‘investigado’, pero según nos dicen los expertos su significado jurídico es el mismo en esa fase del proceso. Por lo tanto, Pedro Antonio Sánchez sí está imputado, aunque se niega a dejar a dimitir tal y como está recogido en el pacto con Ciudadanos.

Por cierto, la portavoz del gobierno regional, en otra entrevista en la cadena SER, se agarró al hecho de que el presidente murciano no está “imputado formalmente” para defender que están cumpliendo el pacto. Y eso es cierto. Esa figura jurídica, según la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal equivaldría al ‘encausado’ en una fase del procedimiento judicial en la que todavía no estamos. Pero el pacto en la región de Murcia, insistimos, habla sólo de imputación, sin el matiz de “imputación formal”, por lo que, de nuevo, NO estarían cumpliendo el pacto con Ciudadanos.