Bescansa: “Felipe González es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural”

Efectivamente, Felipe González fue nombrado Consejero de Gas Natural Fenosa en la Junta General Ordinaria de Accionistas en 2011:

En diciembre 2014 Felipe González expresó públicamente que dejaría su cargo en el Consejo de Administración de Gas Natural cuando terminara el periodo para el que fue elegido y que lo haría no por incompatibilidad alguna sino porque “es muy aburrido”. Un año más tarde, en la Junta de Accionistas que se celebró el 14 de mayo de 2015, el ex líder socialista no renovó su cargo en la dirección de la multinacional española y fue sustituido en el puesto, hecho que fue comunicado públicamente por la empresa en la nota correspondiente.

Por otro lado, la cofundadora y diputada de Podemos asegura que Felipe González ya no es miembro del Comité Federal del PSOE. En los estatutos del PSOE encontramos lo siguiente:

Desde el Partido Socialista explican, no obstante, que los exsecretarios generales del partido, aunque sean miembros del comité, tienen derecho a voz pero no a voto, es decir, que su asistencia es “protocolaria” y que por ese motivo normalmente se ausentan.

Por lo tanto, al no pertenecer a la multinacional desde mayo del año pasado, podemos decir que las palabras de Carolina Bescansa afirmando que Felipe González pertenece al consejo de Gas Natural Fenosa son FALSAS.