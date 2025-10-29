La presidenta de la Asociación víctimas de la DANA, sobre el acto de Mazón en el Palau: "Sabíamos que iba a hacernos más daño"

Rosa Álvarez ha participado en el 'Especial El Objetivo: Aniversario de la DANA' para analizar la comparecencia pública del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y su asistencia al funeral de Estado.

La presidenta de la Asociación víctimas de la DANA, Rosa Álvarez, ha analizado en 'Especial El Objetivo: Aniversario de la DANA' la declaración institucional que ha realizado el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y su papel en el funeral de Estado. Álvarez ha confesado que era la primera vez que veía las imágenes, pero ha resaltado que desde un primer momento sabían que estas declaraciones no iban a ser "para pedir perdón o para dimitir". "Sabíamos que iba a hacernos más daño, y bueno, viendo estas imágenes se ve a una persona, un sociópata, rodeada de cómplices", ha añadido.

Asimismo, ha tachado este acto de "blanqueamiento de su imagen", puesto que si Mazón "quería declarar el luto oficial ha tenido 365 días para declararlo". También ha subrayado el hecho de que haya realizado esta comparecencia el mismo día que se produjo la riada y teniendo en cuenta cuál es su relación con las familias de las víctimas. No obstante, Álvarez ha reivindicado que los protagonistas "absolutos" han sido las familias que "es lo que realmente importa".

Con este argumento ha pasado a analizar la asistencia de Mazón al funeral de Estado. Álvarez ha manifestado que desde hace un tiempo viene defendiendo que el presidente de la Generalitat Valenciana es "un ser irrelevante, que es un ser prescindible", algo que, desde su punto de vista, "ha quedado demostrado hoy", puesto que "estaba totalmente solo".

A propósito, ha incidido en el hecho de que "ha entrado solo y solo se ha ido". Del mismo modo, ha insistido en que a su lado se ha sentado una persona de seguridad, puesto que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, no ha podido acudir a la cita por la situación que se está viviendo en Huelva. "Una persona que está en un recinto cerrado, que tiene a su pueblo, ¿ha tenido que sentarse una persona de seguridad? Es que lo dice todo", ha aseverado.

Por último, le ha lanzado un mensaje al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo: "Que vea aquí a quien tiene como cap del Consell". "No lo queremos, no lo queremos a él, no estamos hablando de ningún partido, estamos hablando de él", ha concluido.