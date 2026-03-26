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Pedro Rodríguez, sobre la 'Operación Furia Épica' de Trump en Irán: "Lo único épico es el fracaso, sus decisiones no se explican sin la desesperación"

El profesor de Relaciones Internacionales sostiene que la guerra en Irán va a marcar para siempre al republicano y que "el daño es tan descomunal como su soberbia".

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Pedro Rodríguez ha cargado con dureza este miércoles contra la falta de estrategia de Donald Trump en la guerra con Irán, asegurando que "de la 'Operación Furia Épica', lo único épico es el fracaso".

Durante su intervención en El Objetivo, el profesor de Relaciones Internacionales ha afirmado que "el que está desesperado es él", en referencia al presidente estadounidense, y ha señalado que "algunas de las decisiones que ha adoptado la administración Trump no se explican sin el nivel de desesperación".

En este sentido, ha recopilado los últimos bandazos de Washington "ante el fiasco de la guerra": "Ha quitado las sanciones al petróleo iraní para intentar bajar un poquito el precio y ha levantado las sanciones sobre el petróleo ruso. Putin va a recibir 150.000 millones de dólares al día por esto", ha incidido.

Además, ha advertido de que este conflicto marcará para siempre a Trump "por mucho que intente camuflar, desviar o engañar". "Él ha pensado en su legado, la historia, que los límites no se le aplicaban a él… Y me parece que el daño es tan descomunal como su soberbia", ha sentenciado.

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