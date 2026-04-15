Pedro Rodríguez, sobre la "diplomacia fake" de Trump: "Las últimas 48 horas han sido de brote psicótico"

El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez lamenta los ataques de Donald Trump contra el papa y recuerda que "la historia de la Guerra Fría no se entiende sin la relación de los presidentes de los Estados Unidos con el papa Juan Pablo II"

La guerra en Oriente Medio, iniciada por Estados Unidos e Israel hace 48 días, sigue con intensos bombardeos. En el ámbito diplomático, el presidente estadounidense ha atacado a diversas figuras, incluido el papa León XIV. Este tema fue discutido en el especial "El Objetivo: Trump contra todos", con la participación del profesor Pedro Rodríguez, experto en Relaciones Internacionales. Rodríguez compara los recientes actos de Trump con "un brote psicótico", destacando sus erráticas acciones, como presentarse como un dios curativo. Critica especialmente sus ataques al papa, recordando la relación constructiva que históricamente han tenido los presidentes estadounidenses con el Vaticano. Rodríguez lamenta la degradación de las relaciones diplomáticas bajo el liderazgo de Trump.

Cuando se cumplen 48 días de la guerra en Oriente Medio, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, continúan los bombardeos. En cuestión de diplomacia, en lo que llevamos de semana, el presidente estadounidense ha atacado a todos, hasta al papa León XIV.

Sobre este asunto se ha debatido este miércoles en el especial El Objetivo: Trump contra todos, para ello, se ha contado con la presencia del profesor en Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez, que considera que los actos erráticos de Trump se pueden comparar con "un brote psicótico".

"Creo que las dos últimas semanas de Donald Trump son, incluso para sus estándares, muy locas. Pero es que las últimas 48 horas han sido cada vez peor, es como un brote psicótico", ha asegurado. Porque, tal y como ha recordado el profesor en Relaciones Internacionales, a todo el mundo le ha llamado la atención cómo Trump se ha presentado "como un médico de la Cruz Roja", en alusión a la delirante imagen, publicada y borrada, en la que se presentaba como un dios curativo.

Pero también por sus ataques al papa. Sobre todo porque, en su opinión, "la historia de la Guerra Fría no se entiende sin la relación de los presidentes de los Estados Unidos con el papa Juan Pablo II". Es decir, "en una relación constructiva, basada en la confianza y que produjo cambios muy positivos para Europa".

Por todo esto, a Pedro Rodríguez le duele "ver esta degeneración" en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos, una caída en picado liderada por las ideas de Trump.

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